Стол из массива за 40 тыс. грн покупают коммунальщики Изюмщины — ХАЦ

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Донецкое» (поселок Донец Изюмского района) решило приобрести стол стоимостью 40 тысяч гривен, сообщается на портале Prozorro.

Согласно информации о предмете закупки, коммунальщики заказывают стол из массива сосны длиной 3 метра и шириной 80 сантиметров у предпринимателя Юрия Котенко, который должен его поставить до конца текущего года.

«Котенко Юрий Иванович зарегистрировал ФЛП менее года назад, однако, по данным системы Prozorro, получил почти сто подрядов на общую сумму более 6 миллионов гривен, в подавляющем большинстве — от предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Донецкое». Кроме стола, с Котенко также заключили соглашение на покупку четырех скамеек из массива сосны размером 1500*300 мм на общую сумму 20 тысяч гривен и четырех уличных сушилок для белья на почти 50 тысяч гривен. Также Котенко получил десятки подрядов на устройство навесов над уличными контейнерами для мусора, а также для установки контейнеров для раздельного сбора мусора», — пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Читайте также: Детское питание по завышенным ценам покупает поликлиника в Харькове