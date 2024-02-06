Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)

Общество 22:34   06.02.2024
Елена Нагорная
Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)

В харьковском саду Шевченко кто-то оставил рюкзак на скамейке. Для проверки подозрительного предмета взрывотехники полиции привлекли специального робота.

«Оператор-взрывотехник дистанционно руководил действиями робота. Используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет» — сообщают в Telegram Нацполиции.

Робота типа Telerob правоохранителям предоставили коллеги из Германии, говорится в публикации.

Видео: Нацполиция Украины

Правоохранители напоминают, что при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета ни в коем случае нельзя его касаться, а необходимо сразу звонить на линию «102».

Читайте также: Как будут разминировать Харьковщину зимой – информация ХОВА и ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
05.02.2024, 23:17
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
06.02.2024, 23:26
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
05.02.2024, 23:36
Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)
Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)
06.02.2024, 22:34
По меньшей мере 3 млн грн переплатит за рыбу харьковское КП — ХАЦ
По меньшей мере 3 млн грн переплатит за рыбу харьковское КП — ХАЦ
06.02.2024, 21:52
Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
06.02.2024, 20:59

Новости по теме:

18:42
«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
18:25
Пропал еще в воскресенье: на Харьковщине просят помочь в поисках подростка
14:16
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
13:45
Авиабомбы россиян обезвредили на Купянщине: момент взрыва (видео)
20:26
Мародера, «обчистившего» поврежденную многоэтажку, поймали в Харькове (фото)

Вы читали новость: «Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 22:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском саду Шевченко кто-то оставил рюкзак на скамейке. Для проверки подозрительного предмета взрывотехники полиции привлекли специального робота.".