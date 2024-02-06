Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)
В харьковском саду Шевченко кто-то оставил рюкзак на скамейке. Для проверки подозрительного предмета взрывотехники полиции привлекли специального робота.
«Оператор-взрывотехник дистанционно руководил действиями робота. Используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет» — сообщают в Telegram Нацполиции.
Робота типа Telerob правоохранителям предоставили коллеги из Германии, говорится в публикации.
Видео: Нацполиция Украины
Правоохранители напоминают, что при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета ни в коем случае нельзя его касаться, а необходимо сразу звонить на линию «102».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, разминирование, робот, розмінування, рюкзак, сад Шевченко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 22:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском саду Шевченко кто-то оставил рюкзак на скамейке. Для проверки подозрительного предмета взрывотехники полиции привлекли специального робота.".