Подозрительный рюкзак на скамейке в центре Харькова: привлекали робота (видео)

В харьковском саду Шевченко кто-то оставил рюкзак на скамейке. Для проверки подозрительного предмета взрывотехники полиции привлекли специального робота.

«Оператор-взрывотехник дистанционно руководил действиями робота. Используя технические возможности, в частности рентгеновскую установку, полицейские установили, что в рюкзаке взрывоопасных предметов нет» — сообщают в Telegram Нацполиции.

Робота типа Telerob правоохранителям предоставили коллеги из Германии, говорится в публикации.

Видео: Нацполиция Украины

Правоохранители напоминают, что при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета ни в коем случае нельзя его касаться, а необходимо сразу звонить на линию «102».