Підозрілий рюкзак на лавці в центрі Харкова – поліція залучала робота (відео)
У харківському саду Шевченка хтось залишив рюкзак на лавці. Для перевірки підозрілого предмета вибухотехніки поліції залучали спеціального робота.
“Оператор-вибухотехнік дистанційно керував діями робота. Використовуючи технічні можливості, зокрема рентгенівську установку, поліцейські встановили, що в рюкзаку вибухонебезпечних предметів немає“, – повідомляють у телеграмі Нацполіції.
Робота типу Telerob правоохоронцям надали колеги з Німеччини, йдеться у публікації.
Відео: Нацполіція України
Правоохоронці нагадують, що при виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета в жодному разі не можна його торкатися, а необхідно одразу телефонувати на лінію “102”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, робот, розмінування, рюкзак, сад Шевченко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 22:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському саду Шевченка хтось залишив рюкзак на лавці".