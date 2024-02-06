Підозрілий рюкзак на лавці в центрі Харкова – поліція залучала робота (відео)

У харківському саду Шевченка хтось залишив рюкзак на лавці. Для перевірки підозрілого предмета вибухотехніки поліції залучали спеціального робота.

“Оператор-вибухотехнік дистанційно керував діями робота. Використовуючи технічні можливості, зокрема рентгенівську установку, поліцейські встановили, що в рюкзаку вибухонебезпечних предметів немає“, – повідомляють у телеграмі Нацполіції.

Робота типу Telerob правоохоронцям надали колеги з Німеччини, йдеться у публікації.

Відео: Нацполіція України

Правоохоронці нагадують, що при виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета в жодному разі не можна його торкатися, а необхідно одразу телефонувати на лінію “102”.