Спасательные работы на месте «прилета» в Золочеве продолжаются — ГСЧС

В Золочеве ночью российские ракеты разрушили гостиницу, погиб двухмесячный ребенок, трех женщин спасли из-под завалов.

«Ночью 6 февраля враг нанес ракетные удары по центральной части поселка Золочев Богодуховского района, — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. — В результате было разрушено трехэтажное здание отеля. Под завалами находились люди. Трех женщин удалось спасти. К сожалению, погиб младенец — двухмесячный мальчик. Также в результате удара произошел пожар в рядом расположенном двухэтажном здании. По состоянию на 06:30 пожар на площади 230 кв. м был ликвидирован».

В ГСЧС дополнили, что аварийно-спасательные работы в Золочеве продолжаются. В них участвуют 40 спасателей и семь единиц техники.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать — в больнице.