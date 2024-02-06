Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС
У Золочеві вночі російські ракети зруйнували готель, загинула двомісячна дитина, трьох жінок врятували з-під завалів.
“Вночі 6 лютого ворог завдав ракетних ударів по центральній частині селища Золочів Богодухівського району, – повідомила пресслужба ДСНС України. – У результаті було зруйновано триповерхову будівлю готелю. Під завалами перебули люди. Трьох жінок вдалось врятувати. На жаль загинуло немовля – двомісячний хлопчик. Також внаслідок удару сталася пожежа у поруч розташованій двоповерховій будівлі. Станом о 06:30 пожежа на площі 230 кв. м була ліквідована”.
У ДСНС доповнили, що аварійно-рятувальні роботи у Золочеві продовжуються. У них беруть участь 40 рятувальників та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочеві вночі російські ракети зруйнували готель, загинула двомісячна дитина, трьох жінок врятували з-під завалів".