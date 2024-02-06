Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС

Події 08:38   06.02.2024
Оксана Горун
Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС

У Золочеві вночі російські ракети зруйнували готель, загинула двомісячна дитина, трьох жінок врятували з-під завалів.

“Вночі 6 лютого ворог завдав ракетних ударів по центральній частині селища Золочів Богодухівського району, – повідомила пресслужба ДСНС України. – У результаті було зруйновано триповерхову будівлю готелю. Під завалами перебули люди. Трьох жінок вдалось врятувати. На жаль загинуло немовля – двомісячний хлопчик. Також внаслідок удару сталася пожежа у поруч розташованій двоповерховій будівлі. Станом о 06:30 пожежа на площі 230 кв. м була ліквідована”.

Рятувальні роботи у Золочеві 06.02.2024 4

У ДСНС доповнили, що аварійно-рятувальні роботи у Золочеві продовжуються. У них беруть участь 40 рятувальників та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель.  Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області  Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні.

Рятувальні роботи у Золочеві 06.02.2024 3

Рятувальні роботи у Золочеві 06.02.2024 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС
Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС
06.02.2024, 08:38
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
У Лозовій обстрілом повністю знищені школа та дитсадок (фото)
У Лозовій обстрілом повністю знищені школа та дитсадок (фото)
13.09.2022, 10:16
Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця
Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця
06.02.2024, 08:09
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
05.02.2024, 23:36
Загинуло немовля на Харківщині від удару російськими С-300 – поліція
Загинуло немовля на Харківщині від удару російськими С-300 – поліція
06.02.2024, 07:59

Новини за темою:

08:46
Горіли двері квартир будинку в Харкові, за добу на пожежах постраждали троє
08:25
На пожежі в Харкові врятували двох людей, ще дев’ятьох – евакуювали
18:45
Жінку з палаючого будинку на Харківщині врятували ДСНСники (фото)
21:03
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
07:48
П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий

Ви читали новину: «Рятувальні роботи на місці “прильоту” в Золочеві тривають – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочеві вночі російські ракети зруйнували готель, загинула двомісячна дитина, трьох жінок врятували з-під завалів".