14 дронов Mavic-3 передали защитникам Харьковщины
14 дронов Mavic-3 приобрели за средства Волчанской громады, которая ежедневно страдает от российской агрессии, сообщили в ХОВА.
«Дроны передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко. Уже сегодня их будут использовать на самых горячих точках фронта. БПЛА необходимы для разведки, уничтожения врага, для сохранения жизней наших бойцов! Надежные и эффективные помощники украинским воинам», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 дронов Mavic-3 приобрели за средства Волчанской громады, которая ежедневно страдает от российской агрессии, сообщили в ХОВА.".