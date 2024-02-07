14 дронов Mavic-3 передали защитникам Харьковщины

14 дронов Mavic-3 приобрели за средства Волчанской громады, которая ежедневно страдает от российской агрессии, сообщили в ХОВА.

«Дроны передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко. Уже сегодня их будут использовать на самых горячих точках фронта. БПЛА необходимы для разведки, уничтожения врага, для сохранения жизней наших бойцов! Надежные и эффективные помощники украинским воинам», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.