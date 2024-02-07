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14 дронов Mavic-3 передали защитникам Харьковщины

Общество 16:48   07.02.2024
Оксана Якушко
14 дронов Mavic-3 передали защитникам Харьковщины

14 дронов Mavic-3 приобрели за средства Волчанской громады, которая ежедневно страдает от российской агрессии, сообщили в ХОВА.

«Дроны передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко. Уже сегодня их будут использовать на самых горячих точках фронта. БПЛА необходимы для разведки, уничтожения врага, для сохранения жизней наших бойцов! Надежные и эффективные помощники украинским воинам», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 дронов Mavic-3 приобрели за средства Волчанской громады, которая ежедневно страдает от российской агрессии, сообщили в ХОВА.".