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14 дронів Mavic-3 передали захисникам Харківщини

Суспільство 16:48   07.02.2024
Оксана Якушко
14 дронів Mavic-3 передали захисникам Харківщини

14 дронів Mavic-3 придбали коштом Вовчанської громади, яка щодня страждає від російської агресії, повідомили у ХОВА.

«Дрони передали для бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка. Уже сьогодні їх використовуватимуть на найгарячіших точках фронту. БПЛА необхідні для розвідки, для знищення ворога, для збереження життів наших бійців! Надійні та ефективні помічники українським воїнам», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 дронів Mavic-3 придбали коштом Вовчанської громади, яка щодня страждає від російської агресії, повідомили у ХОВА.".