14 дронів Mavic-3 передали захисникам Харківщини
14 дронів Mavic-3 придбали коштом Вовчанської громади, яка щодня страждає від російської агресії, повідомили у ХОВА.
«Дрони передали для бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка. Уже сьогодні їх використовуватимуть на найгарячіших точках фронту. БПЛА необхідні для розвідки, для знищення ворога, для збереження життів наших бійців! Надійні та ефективні помічники українським воїнам», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 дронів Mavic-3 придбали коштом Вовчанської громади, яка щодня страждає від російської агресії, повідомили у ХОВА.".