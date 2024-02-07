Не уберет мэрия — сделаем кувалдами: в сквере на Культуры разрисовали таблички
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» требуют убрать ряд именных табличек из сквера Воинов-интернационалистов на улице Культуры в Харькове.
«В Харькове до сих пор есть памятник, где размещены фамилии участников карательных экспедиций в Венгрию, Чехословакию и погибших в советско-финской войне. Обозначили красной краской необходимость демонтажа. Не сделаете? Сделаем кувалдами. Требуем от городского совета немедленно провести демонтаж. Также обратимся в посольства стран, оккупанты которых чествуются до сих пор в Харькове», — говорится в публикации.
В качестве примера проект проводит доску Герою СССР Григорию Громницкому.
Фото: «Деколонизация. Украина»
«До осени 1956 года командовал минометной батареей 5-го гвардейского механизированного полка 2-й гвардейской механизированной дивизии. 24 октября 1956 года Громницкий погиб в бою с венгерскими повстанцами в Будапеште. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза и орденом Ленина. Должны ли в украинских городах быть подобные символы? Конечно, нет», — считают активисты.
Напомним, мемориал был открыт 23 августа 1997 года. Памятник воинам-интернационалистам реконструировали в 2011 году — было дополнительно установлено 15 именных плит. Как сообщал в 2014-м председатель областного союза ветеранов Афганистана Владимир Рыжков, 242 жителя Харьковщины погибли в Афганистане, еще 256 человек — в других боевых конфликтах в 24 странах мира.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины-интернационалисты, деколонизация, декоммунизация, сквер, улица Культуры, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация. Украина» требуют убрать ряд именных табличек из сквера Воинов-интернационалистов на улице Культуры в Харькове.".