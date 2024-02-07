Не прибере мерія – зробимо кувалдами: у сквері в Харкові розмалювали таблички

Активісти проєкту “Деколонізація. Україна” вимагають прибрати низку іменних табличок зі скверу Воїнів-інтернаціоналістів на вулиці Культури у Харкові.

“У Харкові досі є пам’ятник, де розміщено прізвища учасників каральних експедицій до Угорщини, Чехословаччини та загиблих у радянсько-фінській війні. Позначили червоною фарбою необхідність демонтажу. Не зробите? Зробимо кувалдами. Вимагаємо від міської ради негайно провести демонтаж. Також звернемося до посольств країн, окупанти яких вшановуються досі у Харкові“, – йдеться у публікації.

Як приклад проєкт наводить дошку Герою СРСР Григорію Громницькому.



Фото: Деколонізація. Україна

“До осені 1956 року командував мінометною батареєю 5-го гвардійського механізованого полку 2-й гвардійської механізованої дивізії. 24 жовтня 1956 року Громницький загинув у бою з угорськими повстанцями у Будапешті. Посмертно нагороджений званням Героя Радянського Союзу та орденом Леніна. Чи мають в українських містах бути подібні символи? Звісно, що ні“, — вважають активісти.

Нагадаємо, меморіал було відкрито 23 серпня 1997 року. Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам реконструювали у 2011 році – було додатково встановлено 15 іменних плит. Як повідомляв у 2014-му голова обласної спілки ветеранів Афганістану Володимир Рижков, 242 мешканці Харківщини загинули в Афганістані, ще 256 осіб – в інших бойових конфліктах у 24 країнах світу.