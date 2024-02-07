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Три пожара из-за обстрелов тушили на Харьковщине спасатели

Происшествия 08:29   07.02.2024
Оксана Горун
Три пожара из-за обстрелов тушили на Харьковщине спасатели

Бойцы ГСЧС выезжали бороться с огнем после «прилетов» в Купянском и Чугуевском районах на Харьковщине.

«7 февраля около 04:30 спасатели 47-й части ГСЧС выехали на тушение пожара, вызванного оккупантами. Он возник в частном доме в г. Волчанске. На время прибытия пожарных его площадь составляла 150 кв. м. В 07:30 пожар удалось обуздать. Жертв и пострадавших нет», — сообщила об одном из ЧП пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение суток пожары были в Глушковке Купянского района. Там утром 6 февраля из-за обстрела загорелся автомобиль. Также повреждения получили дома рядом с местом «прилета».  Пострадавших не было. Примерно в то же время под ударом оказалось село Охримовка Волчанской громады. Там россияне атаковали агропредприятие.

«Спасатели потушили огонь в грузовом автомобиле на площади 10 кв. м. В результате взрыва получили повреждения ангарные здания», — отметили в ГСЧС.

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Информации о последствиях ракетного удара по Харькову в утренней сводке ГСЧС еще нет. Напомним, данные о местах «прилетов» можно публиковать не ранее трех часов после обстрела, чтобы не корректировать удары РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС выезжали бороться с огнем после «прилетов» в Купянском и Чугуевском районах на Харьковщине".