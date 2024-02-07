Три пожара из-за обстрелов тушили на Харьковщине спасатели

Бойцы ГСЧС выезжали бороться с огнем после «прилетов» в Купянском и Чугуевском районах на Харьковщине.

«7 февраля около 04:30 спасатели 47-й части ГСЧС выехали на тушение пожара, вызванного оккупантами. Он возник в частном доме в г. Волчанске. На время прибытия пожарных его площадь составляла 150 кв. м. В 07:30 пожар удалось обуздать. Жертв и пострадавших нет», — сообщила об одном из ЧП пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение суток пожары были в Глушковке Купянского района. Там утром 6 февраля из-за обстрела загорелся автомобиль. Также повреждения получили дома рядом с местом «прилета». Пострадавших не было. Примерно в то же время под ударом оказалось село Охримовка Волчанской громады. Там россияне атаковали агропредприятие.

«Спасатели потушили огонь в грузовом автомобиле на площади 10 кв. м. В результате взрыва получили повреждения ангарные здания», — отметили в ГСЧС.

Информации о последствиях ракетного удара по Харькову в утренней сводке ГСЧС еще нет. Напомним, данные о местах «прилетов» можно публиковать не ранее трех часов после обстрела, чтобы не корректировать удары РФ.