Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники

Бійці ДСНС виїжджали боротися з вогнем після “прильотів” у Куп’янському та Чугуївському районах на Харківщині.

“7 лютого близько 04:30 рятувальники 47-ї частини ДСНС виїхали на гасіння ще одної пожежі, спричиненої окупантами. Вона виникла у приватній оселі в м. Вовчанську. На час прибуття вогнеборців її площа складала 150 кв.м. О 07:30 пожежу вдалось приборкати. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила про одну з НП пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом доби пожежі були в Глушківці Куп’янського району. Там вранці 6 лютого через обстріл спалахнув автомобіль. Також пошкодження отримали будинки поруч із місцем “прильоту”. Постраждалих не було. Приблизно водночас під ударом опинилося село Охримівка Вовчанської громади. Там росіяни атакували агропідприємство.

“Рятувальники загасили вогонь у вантажному авто на площі 10 кв. м. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень ангарні будівлі”, – зазначили в ДСНС.

Інформації щодо наслідків ракетного удару по Харкову в ранковому зведенні ДСНС ще немає. Нагадаємо, дані про місця “прильотів” можна публікувати не раніше, ніж за три години після обстрілу, щоб не коригувати удари РФ.