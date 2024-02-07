Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
Бійці ДСНС виїжджали боротися з вогнем після “прильотів” у Куп’янському та Чугуївському районах на Харківщині.
“7 лютого близько 04:30 рятувальники 47-ї частини ДСНС виїхали на гасіння ще одної пожежі, спричиненої окупантами. Вона виникла у приватній оселі в м. Вовчанську. На час прибуття вогнеборців її площа складала 150 кв.м. О 07:30 пожежу вдалось приборкати. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила про одну з НП пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також протягом доби пожежі були в Глушківці Куп’янського району. Там вранці 6 лютого через обстріл спалахнув автомобіль. Також пошкодження отримали будинки поруч із місцем “прильоту”. Постраждалих не було. Приблизно водночас під ударом опинилося село Охримівка Вовчанської громади. Там росіяни атакували агропідприємство.
“Рятувальники загасили вогонь у вантажному авто на площі 10 кв. м. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень ангарні будівлі”, – зазначили в ДСНС.
Читайте також: Головні новини Харкова 7 лютого: вибухи у Харкові, Терехов – про “прильоти”
Інформації щодо наслідків ракетного удару по Харкову в ранковому зведенні ДСНС ще немає. Нагадаємо, дані про місця “прильотів” можна публікувати не раніше, ніж за три години після обстрілу, щоб не коригувати удари РФ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, обстріли, пожежа, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС виїжджали боротися з вогнем після “прильотів” у Куп’янському та Чугуївському районах на Харківщині".