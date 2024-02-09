Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Красноградском районе Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь человека.
«В 16:37 на обочине дороги горели ветви. В результате 69-летний мужчина погиб, а 55-летняя женщина получила ожоги и была направлена в больницу. Причина пожара устанавливается. Подразделения ГСЧС не привлекались», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Подробности о том, как погибший попал в костер, не сообщают.
В целом за сутки в области произошло 12 пожаров, пять из которых — из-за российских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь человека".