Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине

Происшествия 08:10   09.02.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Красноградском районе Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь человека.

«В 16:37 на обочине дороги горели ветви. В результате 69-летний мужчина погиб, а 55-летняя женщина получила ожоги и была направлена в больницу. Причина пожара устанавливается. Подразделения ГСЧС не привлекались», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подробности о том, как погибший попал в костер, не сообщают.

В целом за сутки в области произошло 12 пожаров, пять из которых — из-за российских обстрелов.

Читайте также: Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар
Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар
09.02.2024, 08:28
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
09.02.2024, 08:22
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
08.02.2024, 19:49
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
09.02.2024, 07:42
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
08.02.2024, 20:06
Последствия удара «шахедов» по Харьковщине: дневные фото
Последствия удара «шахедов» по Харьковщине: дневные фото
09.02.2024, 08:48

Новости по теме:

07:50
На Харьковщине на пожаре погиб мужчина
11:24
Ракетный удар по Харькову: женщину вытаскивали из-под завалов
08:29
Три пожара из-за обстрелов тушили на Харьковщине спасатели
13:54
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
08:38
Спасательные работы на месте «прилета» в Золочеве продолжаются — ГСЧС

Вы читали новость: «Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь человека".