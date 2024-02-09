Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине

В Красноградском районе Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь человека.

«В 16:37 на обочине дороги горели ветви. В результате 69-летний мужчина погиб, а 55-летняя женщина получила ожоги и была направлена в больницу. Причина пожара устанавливается. Подразделения ГСЧС не привлекались», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подробности о том, как погибший попал в костер, не сообщают.

В целом за сутки в области произошло 12 пожаров, пять из которых — из-за российских обстрелов.