Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Красноградському районі Харківської області сталася пожежа, яка забрала життя людини.
“О 16:37 на узбіччі дороги горіло гілля. В результаті 69-річний чоловік загинув, а 55-річна жінка отримала опіки та була направлена до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Подробиці про те, як загиблий потрапив у багаття, не повідомляють.
Загалом за добу в області сталося 12 пожеж, п’ять із яких – через російські обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградському районі Харківської області сталася пожежа, яка забрала життя людини".