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Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині

Події 08:10   09.02.2024
Оксана Горун
Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Красноградському районі Харківської області сталася пожежа, яка забрала життя людини.

“О 16:37 на узбіччі дороги горіло гілля. В результаті 69-річний чоловік загинув, а 55-річна жінка отримала опіки та була направлена до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подробиці про те, як загиблий потрапив у багаття, не повідомляють.

Загалом за добу в області сталося 12 пожеж, п’ять із яких – через російські обстріли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградському районі Харківської області сталася пожежа, яка забрала життя людини".