Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині

У Красноградському районі Харківської області сталася пожежа, яка забрала життя людини.

“О 16:37 на узбіччі дороги горіло гілля. В результаті 69-річний чоловік загинув, а 55-річна жінка отримала опіки та була направлена до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подробиці про те, як загиблий потрапив у багаття, не повідомляють.

Загалом за добу в області сталося 12 пожеж, п’ять із яких – через російські обстріли.