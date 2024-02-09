На Харьковщине расширят список предприятий, пострадавих от непреодолимой силы

В перечень вносят сельхозпредприятия, которые пострадали на Харьковщине из-за полномасштабного российского вторжения. Это позволяет аграриям получить налоговые льготы.

Проект внесения изменений в прежнее решение «О наличии обстоятельств непреодолимой силы и утверждении перечня субъектов хозяйствования – юридических лиц сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы» накануне рассмотрела профильная комиссия Харьковского облсовета.

«Согласно проекту решения в вышеуказанный перечень предлагается добавить шесть агропромышленных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Харьковской области и пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, по их обращениям. Однако, как отметил начальник управления правового обеспечения деятельности совета исполнительного аппарата областного совета Илья Крючков, этот перечень будет расширен и дополнен после согласования информации с налоговой инспекцией региона в сжатые сроки», — проинформировала пресс-служба облсовета.

На данный момент более 1000 предприятий Харьковщины, благодаря включению в такой список, воспользовались льготами по уплате налога на землю.

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«Наши агропромышленные предприятия, упустившие возможность осуществлять хозяйственную деятельность на территории Харьковской области, должны воспользоваться налоговыми льготами согласно Налоговому кодексу Украины и остаться на едином налоге четвертой группы», – подчеркнула важность вопроса председатель постоянной комиссии облсовета Людмила Немыкина.