Розширять список підприємств Харківщини, що постраждали від непереборної сили
До переліку вносять сільгосппідприємства Харківщини, які постраждали через повномасштабне російське вторгнення. Це дає змогу аграріям отримати податкові пільги.
Проєкт внесення змін до попереднього рішення “Про наявність обставин непереборної сили та затвердження переліку суб’єктів господарювання – юридичних осіб сільськогосподарських товаровиробників, що постраждали внаслідок обставин непереборної сили”, напередодні розглянула профільна комісія Харківської облради.
“Згідно із проєктом рішення до вищезазначеного переліку пропонується додати шість агропромислових підприємств, що здійснюють господарську діяльність на території Харківської області та постраждали внаслідок обставин непереборної сили, за їх зверненнями. Проте, як зазначив начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Ілля Крючков, даний перелік буде розширено та доповнено після узгодження інформації з податковою інспекцією регіону у стислі строки”, — поінформувала пресслужба облради.
Наразі понад 1000 підприємств Харківщини завдяки включенню до такого списку скористалися пільгами зі сплати податку на землю.
Читайте також: Скільки та яких податків зібрали до місцевих бюджетів Харківщини за рік
“Наші агропромислові підприємства, що втратили можливість здійснювати господарську діяльність на території Харківської області, мають скористатися податковими пільгами згідно із Податковим кодексом України та залишитися на єдиному податку четвертої групи”, – наголосила на важливості питання голова постійної комісії облради Людмила Немикіна.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: льготы, налоги, новини Харкова, облсовет, сельское хозяйство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Розширять список підприємств Харківщини, що постраждали від непереборної сили»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До переліку вносять сільгосппідприємства Харківщини, які постраждали через повномасштабне російське вторгнення. Це дає змогу аграріям отримати податкові пільги".