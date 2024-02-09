Розширять список підприємств Харківщини, що постраждали від непереборної сили

До переліку вносять сільгосппідприємства Харківщини, які постраждали через повномасштабне російське вторгнення. Це дає змогу аграріям отримати податкові пільги.

Проєкт внесення змін до попереднього рішення “Про наявність обставин непереборної сили та затвердження переліку суб’єктів господарювання – юридичних осіб сільськогосподарських товаровиробників, що постраждали внаслідок обставин непереборної сили”, напередодні розглянула профільна комісія Харківської облради.

“Згідно із проєктом рішення до вищезазначеного переліку пропонується додати шість агропромислових підприємств, що здійснюють господарську діяльність на території Харківської області та постраждали внаслідок обставин непереборної сили, за їх зверненнями. Проте, як зазначив начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Ілля Крючков, даний перелік буде розширено та доповнено після узгодження інформації з податковою інспекцією регіону у стислі строки”, — поінформувала пресслужба облради.

Наразі понад 1000 підприємств Харківщини завдяки включенню до такого списку скористалися пільгами зі сплати податку на землю.

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“Наші агропромислові підприємства, що втратили можливість здійснювати господарську діяльність на території Харківської області, мають скористатися податковими пільгами згідно із Податковим кодексом України та залишитися на єдиному податку четвертої групи”, – наголосила на важливості питання голова постійної комісії облради Людмила Немикіна.