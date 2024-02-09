Земли под Волчанском незаконно раздали под дачи: будут судить эксглаву района

13 человек в 2020-2021 годах получили на территории Волчанской громады Харьковской области участки под дачное строительство. Как установило следствие, это было сделано незаконно, так как они относятся к землям рекреационного назначения.

Всего было отчуждено более 11 гектаров на 4,3 миллиона гривен, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Установлено, что исполняющий обязанности председателя райгосадминистрации вносил в официальные документы ложные сведения.

«Он обеспечивал незаконное внесение сведений о земельных участках в Государственный земельный кадастр и изменение имеющихся в нем сведений, подыскивал землеустроительные организации, которые изготовят документацию по разделу земельного участка для его приватизации. На завершающем этапе бывший и.о. председателя райгосадминистрации утверждал и согласовывал документацию по передаче земельных участков лицам, которые якобы в этом нуждаются», — сообщают в полиции.

Обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) направлено в суд. Ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.