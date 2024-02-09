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Землі під Вовчанськом незаконно роздали під дачі: судитимуть ексглаву району

Суспільство 16:56   09.02.2024
Олена Нагорна
Землі під Вовчанськом незаконно роздали під дачі: судитимуть ексглаву району

13 осіб у 2020-2021 роках отримали на території Вовчанської громади Харківської області ділянки під дачне будівництво. Як встановило слідство, це було зроблено незаконно, оскільки вони належать до земель рекреаційного призначення.

Загалом було відчужено понад 11 гектарів на 4,3 мільйона гривень, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Встановлено, що виконувач обов’язків голови райдержадміністрації вносив до офіційних документів неправдиві відомості.

“Він забезпечував незаконне внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру та зміну наявних у ньому відомостей, підшукував землевпорядні організації, які виготовлять документацію з поділу земельної ділянки для її приватизації. На завершальному етапі колишній в.о. голови райдержадміністрації затверджував та погоджував документацію щодо передачі земельних ділянок особам, які нібито цього потребують”, — повідомляють у поліції.

Обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) направлено до суду. Йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 осіб у 2020-2021 роках отримали на території Вовчанської громади Харківської області ділянки під дачне будівництво".