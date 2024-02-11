Есть ли угроза наступления войск РФ на Харьков — оперативные данные военных
У противника на данный момент нет ресурсов для наступления на Харьков, рассказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш, отвечая на вопрос ведущих.
«Сейчас мы не отмечаем наступательных группировок. Возможно, локально есть какие-то усиления, однако шансов, что они пойдут и будут иметь какой-то успех, у них нет. Поскольку Харьков уже в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город. Были созданы достаточно мощные подразделения, такие как ГУР МО «Кракен». Также принимала активное участие 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко. Харьковчане доказали, что Харьков есть, был и будет украинским городом. У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Руководители ВСУ готовы к любому развитию событий. Постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта», — отметил Евлаш.
Оборонительные сооружения вблизи госграницы в Харьковской области обустраиваются постоянно, ответил на еще один вопрос начальник пресс-службы.
«Постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Конечно, и не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливалась и усиливается фортификация», — заверил Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У противника на данный момент нет ресурсов для наступления на Харьков".