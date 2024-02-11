Чи є загроза наступу військ РФ на Харків – оперативні дані військових
У супротивника наразі немає ресурсів для наступу на Харків, розповів в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш, відповідаючи на питання ведучих.
“Наразі ми не відмічаємо наступальних угруповань. Можливо, локально є якісь підсилення, проте шансів, що вони підуть і матимуть якийсь успіх, у них немає. Оскільки Харків вже на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував, що це українське місто. Були створені досить потужні підрозділи, такі як ГУР МО “Кракен”. Також брала активну участь 92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. Харків’яни довели, що Харків є, був і буде українським містом. У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Керівники ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту”, – зазначив Євлаш.
Оборонні споруди поблизу держкордону в Харківській області облаштовуються постійно, відповів на ще одне питання начальник пресслужби.
“Постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Звичайно, що і не тільки на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп’янському постійно посилювалась і посилюється фортифікація”, – запевнив Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 11:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У супротивника наразі немає ресурсів для наступу на Харків".