Терехов придумал, как использовать вещи, непотребовавшиеся жертвам атаки БпЛА

Единый муниципальный Фонд поддержки пострадавших в результате вражеских обстрелов создадут в Харькове.

Его основой станет часть вещей, которые передали и прислали пострадавшим от ударов «Шахедов» по Немышлянскому району вечером 9 февраля, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Спасибо тысячам жителей города и области, всем украинцам, которые не остались в стороне от беды харьковчан и несли пешком, везли на машинах, отправляли по почте необходимую им помощь! Сейчас вещей более чем достаточно, чтобы удовлетворить имеющиеся потребности. Учитывая что из оставшихся было решено создать единый муниципальный Фонд поддержки пострадавших в результате вражеских обстрелов», — пишет Терехов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.