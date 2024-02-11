Терехов придумав, як використати речі, що не знадобилися жертвам атаки БпЛА
Єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів створять у Харкові.
Його основою стане частина речей, які передали та надіслали постраждалим від ударів “шахедів” по Немишлянському району ввечері 9 лютого, повідомляє мер Ігор Терехов.
“Дякую тисячам мешканців міста й області, усім українцям, які не залишилися осторонь біди харківʼян та несли пішки, везли автівками, відправляли поштою необхідну їм допомогу! Зараз речей більш ніж достатньо, щоб задовольнити наявні потреби. З огляду на що з решти було вирішено створити єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів”, – пише Терехов.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, поддержка, пострадали, терехов, удар, фонд, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 16:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдиний муніципальний Фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів створять у Харкові".