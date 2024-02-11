Live
  • Вс 11.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться

Происшествия 12:57   11.02.2024
Елена Нагорная
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться Фото: Ольховатская громада

Погибшая из-за авиаудара по селу Водяное Купянского района Харьковской области вечером 10 февраля — местная жительница Нинель Серебрякова.

Об этом сообщают в Ольховатской громаде и призывают жителей в очередной раз воспользоваться возможностью выехать в более безопасные места.

«Не медлите и не подвергайте себя и своих близких опасности! Эвакуация это не сложность, а необходимость сегодняшнего дня, которая спасет жизнь», — говорится в публикации.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля. 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался. Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

По данным облпрокуратуры, погибшей было 55 лет, а 58-летний пострадавший — ее муж.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
11.02.2024, 14:13
Есть ли угроза наступления войск РФ на Харьков — оперативные данные военных
Есть ли угроза наступления войск РФ на Харьков — оперативные данные военных
11.02.2024, 11:03
Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только
Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только
11.02.2024, 13:25
Смертельное ДТП на Харьковщине: Mercedes Smart слетел в кювет
Смертельное ДТП на Харьковщине: Mercedes Smart слетел в кювет
11.02.2024, 12:11
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
11.02.2024, 12:57
Главные новости Харькова 11.02: удар КАБами, фронт, траур по погибшим
Главные новости Харькова 11.02: удар КАБами, фронт, траур по погибшим
11.02.2024, 13:03

Новости по теме:

07:35
Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб
19:25
Враг пытался прорвать оборону у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб
20:02
Войска РФ пытались прорвать оборону вблизи двух сел Харьковщины — Генштаб
13:56
Россияне сбросили авиабомбы на села Григоровка и Ольховатка на Харьковщине
19:12
Сутки на Харьковщине вновь прошли без штурмов РФ, но с авиаударами — Генштаб

Вы читали новость: «Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 12:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибшая из-за авиаудара по селу Водяное Купянского района Харьковской области вечером 10 февраля — местная жительница Нинель Серебрякова".