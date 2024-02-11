Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться

Погибшая из-за авиаудара по селу Водяное Купянского района Харьковской области вечером 10 февраля — местная жительница Нинель Серебрякова.

Об этом сообщают в Ольховатской громаде и призывают жителей в очередной раз воспользоваться возможностью выехать в более безопасные места.

«Не медлите и не подвергайте себя и своих близких опасности! Эвакуация это не сложность, а необходимость сегодняшнего дня, которая спасет жизнь», — говорится в публикации.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля. 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался. Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

По данным облпрокуратуры, погибшей было 55 лет, а 58-летний пострадавший — ее муж.