Жителей Водяного, где от авиаудара погибла женщина, призывают эвакуироваться
Погибшая из-за авиаудара по селу Водяное Купянского района Харьковской области вечером 10 февраля — местная жительница Нинель Серебрякова.
Об этом сообщают в Ольховатской громаде и призывают жителей в очередной раз воспользоваться возможностью выехать в более безопасные места.
«Не медлите и не подвергайте себя и своих близких опасности! Эвакуация это не сложность, а необходимость сегодняшнего дня, которая спасет жизнь», — говорится в публикации.
Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 56-летняя женщина погибла из-за удара корректируемыми авиабомбами по селу Водяное Купянского района около 20:20 10 февраля. 58-летний мужчина получил ранения, но от госпитализации отказался. Разрушены два частных дома, еще семь — повреждены. За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.
По данным облпрокуратуры, погибшей было 55 лет, а 58-летний пострадавший — ее муж.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Водяное, КАБ, Купянский район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 12:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибшая из-за авиаудара по селу Водяное Купянского района Харьковской области вечером 10 февраля — местная жительница Нинель Серебрякова".