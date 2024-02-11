Главные новости Харькова 11.02: как прошла ночь, траур по погибшим

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:42

На Купянском направлении сутки прошли без штурмов военных РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, авиаударам подверглись Варваровка и Ольховатка, также населенные пункты Харьковщины были под артиллерийским и минометным огнем.

7:19

Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог

Другие регионы Украины атаковали ударные дроны. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о «Шахедах» в Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областях. Силы ПВО уничтожили 40 вражеских БпЛА.

Как сообщалось накануне, 11 февраля в Харькове объявлено днем траура по погибшим в результате атаки «Шахедов» на базу хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе 9 февраля. Заживо сгорели семь человек: прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было 10 месяцев, а также пожилые супруги. Еще трое пострадали.