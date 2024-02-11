Главные новости Харькова 11.02: как прошла ночь, траур по погибшим
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
7:42
На Купянском направлении сутки прошли без штурмов военных РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, авиаударам подверглись Варваровка и Ольховатка, также населенные пункты Харьковщины были под артиллерийским и минометным огнем.
7:19
Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог
Другие регионы Украины атаковали ударные дроны. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о «Шахедах» в Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областях. Силы ПВО уничтожили 40 вражеских БпЛА.
Как сообщалось накануне, 11 февраля в Харькове объявлено днем траура по погибшим в результате атаки «Шахедов» на базу хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе 9 февраля. Заживо сгорели семь человек: прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было 10 месяцев, а также пожилые супруги. Еще трое пострадали.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, новости, ночь, происшествия, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 11.02: как прошла ночь, траур по погибшим»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 07:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".