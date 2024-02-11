Головні новини Харкова 11.02: як минула ніч, день жалоби за загиблими

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:42

На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.

7:19

Ніч на Харківщині минула без повітряних тривог

Інші регіони України атакували ударні дрони. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про “шахеди” у Київській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Силами ППО було знищено 40 ворожих БпЛА.

Як повідомлялося напередодні, 11 лютого в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки “шахедів” на базу зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі 9 лютого. Живцем згоріли сім людей: прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було 10 місяців, а також літнє подружжя. Ще троє осіб постраждали.