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Головні новини Харкова 11.02: як минула ніч, день жалоби за загиблими

Події 07:42   11.02.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 11.02: як минула ніч, день жалоби за загиблими

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:42

На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.

7:19

Ніч на Харківщині минула без повітряних тривог

Інші регіони України атакували ударні дрони. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про “шахеди” у Київській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Силами ППО було знищено 40 ворожих БпЛА.

Як повідомлялося напередодні, 11 лютого в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки “шахедів” на базу зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі 9 лютого. Живцем згоріли сім людей: прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було 10 місяців, а також літнє подружжя. Ще троє осіб постраждали.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 07:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".