Головні новини Харкова 11.02: як минула ніч, день жалоби за загиблими
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
7:42
На Куп’янському напрямку доба минула без наступальних дій з боку військових РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, авіаударів зазнали Варварівка та Вільхуватка, також населені пункти Харківщини були під артилерійським і мінометним вогнем.
7:19
Ніч на Харківщині минула без повітряних тривог
Інші регіони України атакували ударні дрони. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про “шахеди” у Київській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Силами ППО було знищено 40 ворожих БпЛА.
Як повідомлялося напередодні, 11 лютого в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки “шахедів” на базу зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі 9 лютого. Живцем згоріли сім людей: прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було 10 місяців, а також літнє подружжя. Ще троє осіб постраждали.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, новини, ночь, происшествия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 07:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".