Жителів Водяного, де від авіаудару загинула жінка, закликають евакуюватися
Загибла через авіаудар по селу Водяне Куп’янського району Харківської області ввечері 10 лютого – місцева мешканка Нінель Серебрякова.
Про це повідомляють у Вільхуватській громаді та закликають мешканців вкотре скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця.
“Не зволікайте та не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку! Евакуація це не складність, а необхідність сьогоднішнього дня, яка врятує життя!” — йдеться в публікації.
Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 56-річна жінка загинула через удар керованими авіабомбами по селу Водяне близько 20:20 10 лютого. 58-річний чоловік зазнав поранень, але від ушпиталення відмовився. Зруйновані два приватні будинки, ще сім — пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.
За даними облпрокуратури, загиблій був 55 років, а 58-річний постраждалий – її чоловік.
Читайте також: Авіаудар по Водяному на Харківщині: загиблу дістали з-під завалів (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Водяное, КАБ, Купянский район, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жителів Водяного, де від авіаудару загинула жінка, закликають евакуюватися»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 12:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загибла через авіаудар по селу Водяне Куп’янського району Харківської області ввечері 10 лютого – місцева мешканка Нінель Серебрякова".