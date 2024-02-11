Жителів Водяного, де від авіаудару загинула жінка, закликають евакуюватися

Загибла через авіаудар по селу Водяне Куп’янського району Харківської області ввечері 10 лютого – місцева мешканка Нінель Серебрякова.

Про це повідомляють у Вільхуватській громаді та закликають мешканців вкотре скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця.

“Не зволікайте та не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку! Евакуація це не складність, а необхідність сьогоднішнього дня, яка врятує життя!” — йдеться в публікації.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 56-річна жінка загинула через удар керованими авіабомбами по селу Водяне близько 20:20 10 лютого. 58-річний чоловік зазнав поранень, але від ушпиталення відмовився. Зруйновані два приватні будинки, ще сім — пошкоджені. За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

За даними облпрокуратури, загиблій був 55 років, а 58-річний постраждалий – її чоловік.