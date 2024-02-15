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Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ

Общество 10:50   15.02.2024
Оксана Горун
Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ Фото: ХОВА

441 304 жителя Харькова получили статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), сообщило Минсоцполитики в ответ на запрос «Ґвара Медіа».

При этом большая часть переселенцев из Харькова уехали не далеко — всего лишь переместились в область. Распределение харьковчан со статусом ВПЛ, по данным министерства, выглядит следующим образом (наиболее «популярные» локации для переезда):

Харьковская область – 176 915 человек;
Полтавская область – 63 226 человек;
Львовская область – 28 319 человек;
Днепропетровская область – 23 037 человек;
Киев – 21 472 человека;
Ивано-Франковская область – 14 069 человек;
Закарпатская область – 13 887 человек.

Еще 20 281 человек получили статус временно перемещенного лица, вообще не покидая родной город (например, переехав из пострадавших от обстрелов или разрушенных домов в одном районе города — в другой район).

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При этом и в Харьков прибывают переселенцы. По данным Минсоцполитики, в городе со статусом ВПЛ 195 056 человек. Напомним, именно в областной центр в первую очередь вывозят жителей прифронтовых территорий, где объявляют обязательную или принудительную эвакуацию. Далее они могут, по желанию, остаться жить в общежитиях в Харькове или же выехать дальше — вглубь страны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "441 304 жителя Харькова получили статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), сообщило Минсоцполитики в ответ на запрос «Ґвара Медіа»".