Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ

441 304 жителя Харькова получили статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), сообщило Минсоцполитики в ответ на запрос «Ґвара Медіа».

При этом большая часть переселенцев из Харькова уехали не далеко — всего лишь переместились в область. Распределение харьковчан со статусом ВПЛ, по данным министерства, выглядит следующим образом (наиболее «популярные» локации для переезда):

Харьковская область – 176 915 человек;

Полтавская область – 63 226 человек;

Львовская область – 28 319 человек;

Днепропетровская область – 23 037 человек;

Киев – 21 472 человека;

Ивано-Франковская область – 14 069 человек;

Закарпатская область – 13 887 человек.

Еще 20 281 человек получили статус временно перемещенного лица, вообще не покидая родной город (например, переехав из пострадавших от обстрелов или разрушенных домов в одном районе города — в другой район).

При этом и в Харьков прибывают переселенцы. По данным Минсоцполитики, в городе со статусом ВПЛ 195 056 человек. Напомним, именно в областной центр в первую очередь вывозят жителей прифронтовых территорий, где объявляют обязательную или принудительную эвакуацию. Далее они могут, по желанию, остаться жить в общежитиях в Харькове или же выехать дальше — вглубь страны.