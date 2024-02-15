Майже пів мільйона харків’ян обліковуються ВПО

441 304 мешканці Харкова набули статусу ВПО (внутрішньо переміщених осіб), повідомило Мінсоцполітики у відповідь на запит “Ґвара Медіа“.

При цьому більша частина переселенців з Харкова виїхала недалеко – лише перемістилася в область. Розподіл харків’ян зі статусом ВПО, за даними міністерства, виглядає так (найбільш “популярні” локації для переїзду):

Харківська область – 176 915 осіб;

Полтавська область – 63 226 осіб;

Львівська область – 28 319 осіб;

Дніпропетровська область – 23 037 осіб;

Київ – 21 472 особи;

Івано-Франківська область – 14 069 осіб;

Закарпатська область – 13 887 осіб.

Ще 20 281 особа набула статусу тимчасово переміщеної, взагалі не залишаючи рідне місто (наприклад, переїхавши з постраждалих від обстрілів або зруйнованих будинків в одному районі міста – в інший район).

При цьому й до Харкова прибувають переселенці. За даними Мінсоцполітики, у місті зі статусом ВПО 195 056 осіб. Нагадаємо, саме до обласного центру насамперед вивозять мешканців прифронтових територій, де оголошують обов’язкову чи примусову евакуацію. Далі вони можуть, за бажанням, залишитися жити в гуртожитках у Харкові або ж виїхати далі – углиб країни.