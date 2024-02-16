Армия РФ ударила по Липцам на Харьковщине: Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 февраля сообщил, что за сутки под российскими обстрелами было 15 населенных пунктов Харьковщины.

«Около 20:09 враг нанес удары неустановленным боеприпасом по с. Липцы Харьковского района. Поврежден дом. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Авиаудары пришлись по селам Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное и другим. Наиболее трагичные последствия — в Черном. Там погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет, в тяжелом состоянии в больнице 53-летний мужчина, ранена 54-летняя женщина.

Также в течение суток россияне били по Екатериновке Купянского района, там поврежден частны дом, Волчанску и поселку Белый Колодец — там также повреждены дома. В этих случаях пострадавших не было.