Армія РФ вдарила по Липцях на Харківщині: Синєгубов про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 16 лютого повідомив, що за добу під російськими обстрілами було 15 населених пунктів Харківщини.

“Близько 20:09 ворог завдав ударів невстановленим боєприпасом по с. Липці Харківського району. Пошкоджений будинок. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Авіаудари припали по селах Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне та інших. Найбільш трагічні наслідки – у Чорному. Там загинули троє людей: 58-річна жінка, 56-річний чоловік і дівчина 17 років, у тяжкому стані в лікарні 53-річний чоловік, поранено 54-річну жінку.

Також протягом доби росіяни били по Катеринівці Куп’янського району, там пошкоджені приватні будинки, Вовчанську та селищу Біла Криниця – там також пошкоджені будинки. У цих випадках постраждалих не було.