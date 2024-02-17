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Погиб под Купянском: на Харьковщине простились с отцом двух дочерей

Происшествия 14:20   17.02.2024
Оксана Горун
Погиб под Купянском: на Харьковщине простились с отцом двух дочерей Фото: telegram Вячеслава Задоренко

В Дергачевской громаде на Харьковщине похоронили 36-летнего защитника Украины из 142-й отдельной пехотной бригады Александра Мусиенко.

Солдат погиб 11 февраля в боях на Купянском направлении, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

«Александр родился в Харькове, где окончил школу. С 2011 года вместе с семьей проживал в Дергачах. До полномасштабной войны мужчина работал строителем на одном из предприятий. В феврале 2023-го Александр присоединился к Силам обороны Украины и мужественно защищал Отечество от российских оккупантов. К сожалению, во время выполнения боевого задания вблизи села Ивановка защитник погиб в результате вражеских обстрелов», — написал Задоренко в telegram.

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Защитника Украины похоронили  на кладбище по улице Хлебороба в Дергачах. У него остались мать Наталья, отец Василий, жена Анастасия и дочери Эмма и Анастасия.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде на Харьковщине похоронили 36-летнего защитника Украины из 142-й отдельной пехотной бригады Александра Мусиенко".