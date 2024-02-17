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Загинув під Куп’янськом: на Харківщині попрощалися з батьком двох дочок

Події 14:20   17.02.2024
Оксана Горун
Загинув під Куп’янськом: на Харківщині попрощалися з батьком двох дочок

У Дергачівській громаді на Харківщині поховали 36-річного захисника України зі 142-ї окремої піхотної бригади Олександра Мусієнка.

Солдат загинув 11 лютого у боях на Куп’янському напрямку, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

Олександр народився у Харкові, де закінчив школу. З 2011 року разом з родиною проживав у Дергачах. До повномасштабної війни чоловік працював будівельником на одному із підприємств. У лютому 2023 року Олександр приєднався до Сил оборони України та мужньо боронив Вітчизну від російських окупантів. На жаль, під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівка захисник загинув внаслідок ворожого обстрілу“, – написав Задоренко в телеграмі.

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Захисника України поховали на цвинтарі на вулиці Хлібороба в Дергачах. У нього залишилися мати Наталія, батько Василь, дружина Анастасія та дочки Емма та Анастасія.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді на Харківщині поховали 36-річного захисника України зі 142-ї окремої піхотної бригади Олександра Мусієнка".