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Две женщины из села Загрызово на Харьковщине ранены из-за обстрела россиян

Происшествия 13:08   18.02.2024
Оксана Якушко

17 февраля около 16:40 россияне обстреляли село Загрызово Изюмского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Получили ранения две женщины 26 и 29 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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18.02.2024, 13:08

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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля около 16:40 россияне обстреляли село Загрызово Изюмского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.".