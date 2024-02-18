Две женщины из села Загрызово на Харьковщине ранены из-за обстрела россиян
17 февраля около 16:40 россияне обстреляли село Загрызово Изюмского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Получили ранения две женщины 26 и 29 лет.
Читать также: Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, обстрел, ранены, россияне, село, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Две женщины из села Загрызово на Харьковщине ранены из-за обстрела россиян»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 13:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля около 16:40 россияне обстреляли село Загрызово Изюмского района из РСЗО, сообщила Харьковская областная прокуратура.".