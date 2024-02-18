Дві жінки з села Загризове на Харківщині поранені внаслідок обстрілу росіян
17 лютого близько 16:40 росіяни обстріляли село Загризове Ізюмського району із РСЗВ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Поранені дві жінки віком 26 і 29 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 13:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого близько 16:40 росіяни обстріляли село Загризове Ізюмського району із РСЗВ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".