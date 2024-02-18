Понад 50 ударів за добу завдали росіяни по Харківщині – Синєгубов
На Харківщині росіяни інтенсивно використовували КАБи, ракети С-300, артилерію, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зруйнована виключно цивільна інфраструктура.
▪️О 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами села Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків.
▪️О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає.
▪️Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені – 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула.
Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств .
▪️ О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів.
▪️О 15:41 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів горів будинок.
▪️О 16:50 в селі Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок.
▪️О 17:54 в Куп’янську зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджені 10 будівель.
▪️О 16:05 – обстріл С-300 у смт Приколотне Куп’янського району.
Пошкоджені будівля ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.
▪️Близько 20:00 внаслідок обстрілу села Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.
▪️О 00:15 відбувся ворожий обстріл міста Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі.
▪️Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по селу Петропавлівка. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, загиблі, КАБ, лицей, обстріл, Олег Синегубов, поранені, С-300, трактор, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 09:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині росіяни інтенсивно використовували КАБи, ракети С-300, артилерію, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".