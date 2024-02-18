Понад 50 ударів за добу завдали росіяни по Харківщині – Синєгубов

На Харківщині росіяни інтенсивно використовували КАБи, ракети С-300, артилерію, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зруйнована виключно цивільна інфраструктура.

▪️О 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами села Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків.

▪️О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає.

▪️Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені – 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула.

Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств .

▪️ О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів.

▪️О 15:41 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів горів будинок.

▪️О 16:50 в селі Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️О 17:54 в Куп’янську зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджені 10 будівель.

▪️О 16:05 – обстріл С-300 у смт Приколотне Куп’янського району.

Пошкоджені будівля ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

▪️Близько 20:00 внаслідок обстрілу села Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.

▪️О 00:15 відбувся ворожий обстріл міста Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі.

▪️Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по селу Петропавлівка. Без постраждалих.