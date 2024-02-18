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Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов

Происшествия 09:10   18.02.2024
Оксана Якушко

В Харьковской области россияне интенсивно использовали КАБы, ракеты С-300, артиллерию, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Разрушена исключительно гражданская инфраструктура.

▪В 12:30 произошел обстрел шестью КАБами села Черное Купянского района. После чего продолжительное время работала артиллерия. Уничтожены здание лицея, более 20 частных жилых домов.

▪️В 13.00 оккупанты с вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, расположенный практически на линии границы. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Жертв нет.

▪️Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску. В результате попадания в три двухэтажных дома ранены 5 гражданских людей, одна 55-летняя женщина погибла. Повреждены более 10 частных домов, гаражный кооператив, здания гражданских предприятий.

▪️ В 14:50 россияне обстреляли ракетами С-300 окрестности Циркунов.

▪️В 15:41 в селе Липцы Харьковского района после обстрелов горел дом.

▪️В 16:50 в селе Загрызово Изюмского района в результате обстрела горел дом.

▪️О 17:54 в Купянске россияне ударили по коммунальному предприятию. Горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. Взрывом повреждены 10 построек.

▪️В 16:05 – обстрел С-300 пгт Приколотное Купянского района. Повреждены здание лицея, не менее 7 частных домов.

▪️Около 20:00 в результате обстрела села Сеньково Купянского района ранены две женщины 26 и 29 лет.

▪В 00:15 россияне обстреляли Богодухов, разрушены нежилые хозяйственные здания, админздания, три автомобиля.

▪️После двух часов оккупанты наносили удары КАБами по селу Петропавловка. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области россияне интенсивно использовали КАБы, ракеты С-300, артиллерию, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".