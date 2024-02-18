На Купянском направлении был день без штурмов – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Харьковской области россияне нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольховки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.