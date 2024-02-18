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На Купянском направлении был день без штурмов – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:39   18.02.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении был день без штурмов – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Харьковской области россияне нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольховки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении Харьковской области россияне нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".