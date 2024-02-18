По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг не наступал.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed-136/131». Информация относительно этой атаки уточняется.

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