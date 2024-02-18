Live
  • Вс 18.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:58   18.02.2024
Оксана Якушко
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг не наступал.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed-136/131». Информация относительно этой атаки уточняется.

Читайте также: Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины и сбитых самолетах РФ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 18.02: авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины
Главные новости Харькова 18.02: авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины
18.02.2024, 08:12
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ
18.02.2024, 07:58
Главные новости Харькова 17.02: день обстрелов, погибшая, раненые
Главные новости Харькова 17.02: день обстрелов, погибшая, раненые
17.02.2024, 22:30
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
17.02.2024, 14:55
Сегодня 18 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 февраля: какой праздник и день в истории
18.02.2024, 06:00

Новости по теме:

07:58
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ
16:34
В Купянске из-под завалов спасли женщину
10:54
Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара
19:21
Военные РФ сутки не атаковали на Харьковщине, но били из авиации — Генштаб
20:34
Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое

Вы читали новость: «По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".