По 8 населених пунктах Харківщини бомбами ударили росіяни – Генштаб ЗСУ
Авіаційних ударів зазнали Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Московка, Загризове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо цієї атаки уточнюється.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, війна, Генштаб ЗСУ, росіяни, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаційних ударів зазнали Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Московка, Загризове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".