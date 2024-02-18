На Куп’янському напрямку був день без штурмів – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку Харківської області росіяни завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Борової Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.
На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Лук’янці, Гатище, Миколаївка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстріл, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку Харківської області росіяни завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Борової Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".