Обесточивания на Харьковщине из-за обстрелов: где нет света

На Харьковщине возобновляют электроснабжение населенных пунктов, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов, сообщили в АО «Харьковаоблэнерго».

💡 В частности, в Золочевской громаде энергетики отремонтировали воздушные линии, из-за повреждений которых без света были села Ивашки и Светличное. Сейчас запитали около 150 домов.

💡 В результате обстрела в ночь на 17 февраля вблизи Великого Бурлука были обесточены две высоковольтные линии 10 кВ. Поэтому без света остались 570 потребителей сел Черное, Малый Бурлук, Курганное и Должанка. В течение выходных энергетики смогли выполнить ремонт и запитали всех обесточенных абонентов.

💡 Также продолжаются восстановительные работы в Купянске. Там в результате авиаудара 17 февраля и сегодняшнего обстрела повреждены две высоковольтные линии. Без света – около 650 потребителей Купянска, Нечволодовки и Грушевки.

💡 В облэнерго добавили, что в результате повреждения высоковольтных линий без света остались жители 34 населенных пунктов. По словам начальника Купянского РЭС, аварийно-восстановительные работы продолжаются.