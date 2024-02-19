Обесточивания на Харьковщине из-за обстрелов: где нет света
На Харьковщине возобновляют электроснабжение населенных пунктов, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов, сообщили в АО «Харьковаоблэнерго».
💡 В частности, в Золочевской громаде энергетики отремонтировали воздушные линии, из-за повреждений которых без света были села Ивашки и Светличное. Сейчас запитали около 150 домов.
💡 В результате обстрела в ночь на 17 февраля вблизи Великого Бурлука были обесточены две высоковольтные линии 10 кВ. Поэтому без света остались 570 потребителей сел Черное, Малый Бурлук, Курганное и Должанка. В течение выходных энергетики смогли выполнить ремонт и запитали всех обесточенных абонентов.
💡 Также продолжаются восстановительные работы в Купянске. Там в результате авиаудара 17 февраля и сегодняшнего обстрела повреждены две высоковольтные линии. Без света – около 650 потребителей Купянска, Нечволодовки и Грушевки.
💡 В облэнерго добавили, что в результате повреждения высоковольтных линий без света остались жители 34 населенных пунктов. По словам начальника Купянского РЭС, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обесточивания, обстрелы, світло, свет, Харьковоблэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возобновляют электроснабжение населенных пунктов, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов, сообщили в АО «Харьковаоблэнерго».".