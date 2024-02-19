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Обесточивания на Харьковщине из-за обстрелов: где нет света

Общество 13:43   19.02.2024
Виктория Яковенко
Обесточивания на Харьковщине из-за обстрелов: где нет света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине возобновляют электроснабжение населенных пунктов, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов, сообщили в АО «Харьковаоблэнерго».

💡 В частности, в Золочевской громаде энергетики отремонтировали воздушные линии, из-за повреждений которых без света были села Ивашки и Светличное. Сейчас запитали около 150 домов.

💡 В результате обстрела в ночь на 17 февраля вблизи Великого Бурлука были обесточены две высоковольтные линии 10 кВ. Поэтому без света остались 570 потребителей сел Черное, Малый Бурлук, Курганное и Должанка. В течение выходных энергетики смогли выполнить ремонт и запитали всех обесточенных абонентов.

💡 Также продолжаются восстановительные работы в Купянске. Там в результате авиаудара 17 февраля и сегодняшнего обстрела повреждены две высоковольтные линии. Без света – около 650 потребителей Купянска, Нечволодовки и Грушевки.

💡 В облэнерго добавили, что в результате повреждения высоковольтных линий без света остались жители 34 населенных пунктов. По словам начальника Купянского РЭС, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Читайте также: Обстрелы повредили ЛЭП: на Харьковщине 34 населенных пункта без света

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возобновляют электроснабжение населенных пунктов, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов, сообщили в АО «Харьковаоблэнерго».".