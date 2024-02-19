Масштабні знеструмлення на Харківщині через обстріли: де немає світла
На Харківщині відновлюють електропостачання населених пунктів, які постійно страждають від ворожих обстрілів, повідомили в АТ «Харківаобленерго».
💡 Зокрема, у Золочівській громаді енергетики відремонтували повітряні лінії, через пошкодження яких без світла були села Івашки та Світличне. Наразі заживили майже 150 будинків.
💡 Внаслідок обстрілу в ніч на 17 лютого поблизу Великого Бурлука були знеструмлені дві високовольтні лінії 10 кВ. Через це без світла залишилися 570 споживачів сіл Чорне, Малий Бурлук, Курганне та Довжанка. Протягом вихідних енергетики змогли виконати ремонт і заживили всіх знеструмлених абонентів.
💡 Також продовжуються відновлювальні роботи у Куп’янську. Там внаслідок авіаудару 17 лютого та сьогоднішнього обстрілу пошкоджені дві високовольтні лінії. Без світла – близько 650 споживачів Куп’янська, Нечволодівки та Грушівки.
💡 В обленерго додали, що внаслідок пошкодження високовольтних ліній без світла залишилися жителі 34 населених пунктів. За словами начальника Куп’янського РЕМ, аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обесточивания, обстріли, світло, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відновлюють електропостачання населених пунктів, які постійно страждають від ворожих обстрілів, повідомили в АТ «Харківаобленерго».".