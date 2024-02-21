Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)
Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов в жилой район Купянска, не взорвались, сообщила Национальная полиция Украины.
Одна из бомб упала во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе.
Луганские взрывотехники, которые работают в Харьковской области, сняли с авиабомб детонаторы и отвезли снаряды в безопасное место для уничтожения.
Ежедневно российская армия наносит удары по Купянску Харьковской области. Только за один день россияне бросили на город 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, взрывотехник, КАБ, купянск, национальная полиция Украины, рф, сапер, ФАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов в жилой район Купянска, не взорвались, сообщила Национальная полиция Украины.".