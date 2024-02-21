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Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)

Происшествия 19:14   21.02.2024
Оксана Якушко
Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)

Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов в жилой район Купянска, не взорвались, сообщила Национальная полиция Украины.

Одна из бомб упала во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе.

Луганские взрывотехники, которые работают в Харьковской области, сняли с авиабомб детонаторы и отвезли снаряды в безопасное место для уничтожения.

Ежедневно российская армия наносит удары по Купянску Харьковской области. Только за один день россияне бросили на город 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов в жилой район Купянска, не взорвались, сообщила Национальная полиция Украины.".