Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)

Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов в жилой район Купянска, не взорвались, сообщила Национальная полиция Украины.

Одна из бомб упала во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе.

Луганские взрывотехники, которые работают в Харьковской области, сняли с авиабомб детонаторы и отвезли снаряды в безопасное место для уничтожения.

Ежедневно российская армия наносит удары по Купянску Харьковской области. Только за один день россияне бросили на город 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции.