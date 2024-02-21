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Дві російські авіабомби знешкодили сапери у Куп’янську на Харківщині (відео)

Події 19:14   21.02.2024
Оксана Якушко
Дві російські авіабомби знешкодили сапери у Куп’янську на Харківщині (відео)

Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків у житловий район Куп’янська, не вибухнули, повідомила Національна поліція України.

Одна з бомб впала у дворі багатоповерхівок. Інша керована авіабомба впала на присадибній ділянці за житловими будинками у Куп’янському районі.

Луганські вибухотехніки, які працюють на Харківщині, зняли з авіабомб детонатори та відвезли снаряди у безпечне місце для знищення.

Щодня армія РФ завдає ударів по Куп’янську Харківської області. Лише впродовж одного дня росіяни кинули на місто 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 19:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, скинуті з російських літаків у житловий район Куп’янська, не вибухнули, повідомила Національна поліція України.".