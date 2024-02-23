Лупили ногами. В Харькове двое мужчин жестоко избили пожилую соседку
21 февраля средь бела дня двое жильцов многоэтажного дома в Индустриальном районе напали на свою 58-летнюю соседку, лупили ее кулаками по голове, повалили на пол и затем избивали ногами, сообщили в Нацполиции.
Многочисленные ушибы получил и сосед, пытавшийся защитить женщину. Обоих пострадавших направили в медицинское учреждение.
Злоумышленниками оказались 54 и 65-летние уроженцы Харьковской области, один из которых судим.
За хулиганство нападавшим грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: били ногами, били по голове, дім, дом, жінка, женщина, избиение, мужчина, нападение, Нацполиция, соседка, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля средь бела дня двое жильцов многоэтажного дома в Индустриальном районе напали на свою 58-летнюю соседку, лупили ее кулаками по голове, повалили на пол и затем избивали ногами, сообщили в Нацполиции.".