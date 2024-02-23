Лупили ногами. В Харькове двое мужчин жестоко избили пожилую соседку

21 февраля средь бела дня двое жильцов многоэтажного дома в Индустриальном районе напали на свою 58-летнюю соседку, лупили ее кулаками по голове, повалили на пол и затем избивали ногами, сообщили в Нацполиции.

Многочисленные ушибы получил и сосед, пытавшийся защитить женщину. Обоих пострадавших направили в медицинское учреждение.

Злоумышленниками оказались 54 и 65-летние уроженцы Харьковской области, один из которых судим.

За хулиганство нападавшим грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

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