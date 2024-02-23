Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку

21 лютого серед дня двоє мешканців багатоповерхового будинку в Індустріальному районі напали на свою 58-річну сусідку, побили її кулаками по голові, повалили на підлогу і далі лупцювали ногами, повідомили в Нацполіції.

Численні забої отримав і сусід, який намагався захистити жінку. Обох постраждалих направили до медичного закладу.

Зловмисниками виявились 54 та 65-річні уродженці Харківської області, один з яких має судимість.

За хуліганство нападникам загрожує тюремне ув’язнення на строк до 7 років.