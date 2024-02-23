Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
21 лютого серед дня двоє мешканців багатоповерхового будинку в Індустріальному районі напали на свою 58-річну сусідку, побили її кулаками по голові, повалили на підлогу і далі лупцювали ногами, повідомили в Нацполіції.
Численні забої отримав і сусід, який намагався захистити жінку. Обох постраждалих направили до медичного закладу.
Зловмисниками виявились 54 та 65-річні уродженці Харківської області, один з яких має судимість.
За хуліганство нападникам загрожує тюремне ув’язнення на строк до 7 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: били ногами, били по голове, дім, жінка, избиение, нападение, Нацполиция, соседка, Харків, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого серед дня двоє мешканців багатоповерхового будинку в Індустріальному районі напали на свою 58-річну сусідку, побили її кулаками по голові, повалили на підлогу і далі лупцювали ногами, повідомили в Нацполіції.".