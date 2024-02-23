Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку

Події 18:18   23.02.2024
Оксана Якушко
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку

21 лютого серед дня двоє мешканців багатоповерхового будинку в Індустріальному районі напали на свою 58-річну сусідку, побили її кулаками по голові, повалили на підлогу і далі лупцювали ногами, повідомили в Нацполіції.

Численні забої отримав і сусід, який намагався захистити жінку. Обох постраждалих направили до медичного закладу.

Зловмисниками виявились 54 та 65-річні уродженці Харківської області, один з яких має судимість.

За хуліганство нападникам загрожує тюремне ув’язнення на строк до 7 років.

Читайте також: У Харкові чоловік відлупцював перехожого і відібрав у нього телефон

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Весілля волонтерів у Харкові – на ювілейній поштовій марці «І буде весна»
Весілля волонтерів у Харкові – на ювілейній поштовій марці «І буде весна»
23.02.2024, 18:49
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
23.02.2024, 18:18
Жорстоко катував патріотів на Харківщині: окупант отримав підозру (фото)
Жорстоко катував патріотів на Харківщині: окупант отримав підозру (фото)
23.02.2024, 17:02
Понад 600 тисяч грн видурив шахрай у харків’ян на встановленні вікон
Понад 600 тисяч грн видурив шахрай у харків’ян на встановленні вікон
23.02.2024, 17:35
Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові
Зловживає алкоголем і наркотиками: мати відмовилась від немовляти у Харкові
23.02.2024, 15:56
У Харкові знайшли порностудії, там працювали 13 вебмоделей (фото)
У Харкові знайшли порностудії, там працювали 13 вебмоделей (фото)
23.02.2024, 15:19

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого серед дня двоє мешканців багатоповерхового будинку в Індустріальному районі напали на свою 58-річну сусідку, побили її кулаками по голові, повалили на підлогу і далі лупцювали ногами, повідомили в Нацполіції.".