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На полицейского напал пьяный мужчина в Харьковской области: подробности (фото)

Происшествия 16:41   24.02.2024
Виктория Яковенко
На полицейского напал пьяный мужчина в Харьковской области: подробности (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на полицейского.

«По прибытии на вызов о совершении домашнего насилия мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и пытаться схватить правоохранителя за форменную одежду. По требованию прекратить незаконные действия злоумышленник не отреагировал и нанес несколько ударов полицейскому», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там добавили, что правоохранитель в соответствии с действующим законодательством применил физическую силу и наручники.

Нападающим оказался 34-летний неоднократно судимый житель Харьковщины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на полицейского.".