На полицейского напал пьяный мужчина в Харьковской области: подробности (фото)

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на полицейского.

«По прибытии на вызов о совершении домашнего насилия мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и пытаться схватить правоохранителя за форменную одежду. По требованию прекратить незаконные действия злоумышленник не отреагировал и нанес несколько ударов полицейскому», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там добавили, что правоохранитель в соответствии с действующим законодательством применил физическую силу и наручники.

Нападающим оказался 34-летний неоднократно судимый житель Харьковщины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.