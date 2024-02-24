На полицейского напал пьяный мужчина в Харьковской области: подробности (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на полицейского.
«По прибытии на вызов о совершении домашнего насилия мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и пытаться схватить правоохранителя за форменную одежду. По требованию прекратить незаконные действия злоумышленник не отреагировал и нанес несколько ударов полицейскому», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Там добавили, что правоохранитель в соответствии с действующим законодательством применил физическую силу и наручники.
Нападающим оказался 34-летний неоднократно судимый житель Харьковщины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: напал, плицейский, подозрение, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 16:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на полицейского.".