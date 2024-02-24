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На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото)

Події 16:41   24.02.2024
Вікторія Яковенко
На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на поліцейського.

«Після прибуття на виклик щодо вчинення домашнього насилля чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, почав лаятися та намагатися схопити правоохоронця за формений одяг. На вимогу припинити незаконні дії зловмисник не відреагував і наніс кілька ударів поліцейському», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Там додали, що правоохоронець відповідно до чинного законодавства застосував фізичну силу та кайданки.

Нападником виявився 34-річний неодноразово судимий житель Харківщини. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 16:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на поліцейського.".