На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на поліцейського.
«Після прибуття на виклик щодо вчинення домашнього насилля чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, почав лаятися та намагатися схопити правоохоронця за формений одяг. На вимогу припинити незаконні дії зловмисник не відреагував і наніс кілька ударів поліцейському», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Там додали, що правоохоронець відповідно до чинного законодавства застосував фізичну силу та кайданки.
Нападником виявився 34-річний неодноразово судимий житель Харківщини. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 16:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на поліцейського.".