На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото)

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на поліцейського.

«Після прибуття на виклик щодо вчинення домашнього насилля чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, почав лаятися та намагатися схопити правоохоронця за формений одяг. На вимогу припинити незаконні дії зловмисник не відреагував і наніс кілька ударів поліцейському», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Там додали, що правоохоронець відповідно до чинного законодавства застосував фізичну силу та кайданки.

Нападником виявився 34-річний неодноразово судимий житель Харківщини. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.