О защите неба над Харьковом говорил с послом Франции мэр Терехов
Мэр Игорь Терехов и посол Франции в Украине Гаэль Весьер встретились 26 февраля в Харькове, сообщил горсовет.
Стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры, а также предоставление французскими партнерами дальнейшей поддержки Украины. В частности, Игорь Терехов в очередной раз отметил важность защиты неба над Харьковом.
Мэр поделился планами развития города.
«Сегодня у нас много вызовов, но одновременно и много возможностей. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили инвесторы. И мы ничего не останавливаем. Вместе с нашими международными партнерами, банками ни один проект не ставим на паузу, а воплощаем в жизнь даже во время войны. Это и строительство метрополитена, и закупка для него подвижного состава, и приобретение электробусов. Мы хотим развивать и строительную отрасль, и новейшие технологии, и креативные индустрии. У нас есть для этого все возможности, и мы хотим работать, в том числе с французскими предпринимателями», — подчеркнул Игорь Терехов.
В свою очередь Гаэль Весьер отметил, что Франция понимает важность оказания всесторонней помощи Украине. Поэтому сегодня в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона проходит конференция в поддержку Украины, в которой принимают участие около 20 европейских лидеров.
«Многие страны приобщаются к этой помощи. Каждый делает, что может. В частности, Франция передала свои системы противовоздушной защиты SAMP-T и Crotale. Но всего, что предоставляется, недостаточно, и есть постоянная потребность в еще большей поддержке Украины», — отметил посол.
Кроме того, Гаэль Весьер предложил организовать в Харькове совместное культурное мероприятие.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: встреча, допомога, Игорь Терехов, мэр, помощь, посол Франции в Украине, Франция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов и посол Франции в Украине Гаэль Весьер встретились 26 февраля в Харькове, сообщил горсовет.".