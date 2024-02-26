Про захист неба над Харковом говорив із послом Франції мер Терехов

Мер Ігор Терехов і посол Франції в Україні Гаель Весьєр зустрілися 26 лютого у Харкові, повідомила міськрада.

Сторони обговорили співробітництво у сферах економіки, освіти та культури, а також надання французькими партнерами подальшої підтримки Україні. Зокрема, Ігор Терехов вкотре наголосив на важливості захисту неба над Харковом.

Мер поділився планами розвитку міста.

«Сьогодні ми маємо багато викликів, але водночас і багато можливостей. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас заходили інвестори. І ми нічого не зупиняємо. Разом з нашими міжнародними партнерами, банками жоден проєкт не ставимо на паузу, а втілюємо в життя навіть під час війни. Це і будівництво метрополітену, і закупівля для нього рухомого складу, і придбання електробусів. Ми хочемо розвивати і будівельну галузь, і новітні технології, і креативні індустрії. Ми маємо для цього всі можливості і хочемо працювати, у тому числі з французькими підприємцями», – наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Гаель Весьєр зазначив, що Франція розуміє важливість надання всебічної допомоги Україні. Тому сьогодні в Парижі з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона проходить конференція на підтримку України, у якій беруть участь близько 20 європейських лідерів.

«Багато країн долучається до цієї допомоги. Кожен робить, що може. Зокрема, Франція надала свої системи протиповітряного захисту SAMP-T і Crotale. Але всього, що надається, все ж недостатньо, і є постійна потреба в ще більшій підтримці України», – зазначив посол.

Гаель Весьєр запропонував організувати у Харкові спільний культурний захід.