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Разминирование на Харьковщине: где будет громко 26 февраля

Общество 10:22   26.02.2024
Оксана Горун
Разминирование на Харьковщине: где будет громко 26 февраля

На Харьковщине будут уничтожать взрывоопасные предметы на территории двух громад, предупредили в ХОВА.

Взрывы будут греметь с 9:30 до 15:00 в различных локациях. А именно:

💥 с 09:30 до 13:00 включительно в границах села Новая Гусаровка Балаклейской громады;

💥 с 10:30 до 11:00 — в селе Ольховатка Балаклейской громады;

💥 с 11:00 до 15:00 — в селе Ртищевка Чкаловской громады;

💥 с 12:00 до 13:00 — в пределах села Вербовка Балаклейской громады.

В течение суток на Харьковщине взрывотехники разминировали 3,97 га территории, уничтожив 200 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут уничтожать взрывоопасные предметы на территории двух громад, предупредили в ХОВА".